Es war ein außergewöhnliches Jahr für den USC Muckendorf/Zeiselmauer. Ab Jänner übernahm Manuel „Franky“ Frank die Agenden des Trainers. Was folgte, war ein beispielloser Erfolgslauf. Mit einem unwahrscheinlichen Parforceritt holte man den Meistertitel in der 1. Klasse Nordwest. Doch auch in der neuen Liga präsentierte sich das Team aus dem Tullnerfeld als echte Bereicherung. Mit fünf Punkten Rückstand auf Hohenau überwintert der Klub.

Natürlich spielt der Trainer auf „Understatement“, ortet das Saisonziel auf Platz drei. Doch diese Mannschaft kann im Titelrennen noch eine entscheidende Rolle spielen. Hohenau (2:1) und Klosterneuburg (6:1) wurden geschlagen. Kurioserweise die beiden einzigen Heimsiege, bei vier Remis und einer Niederlage. Das Team ist im Pulk der Jäger. Diese Liga ist unfassbar ausgeglichen. Leicht möglich, dass Muckendorf wieder am Ende lacht ...