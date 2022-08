Ins schiefe Licht gerückt

Ein Grund für die große Beliebtheit von Derbys bei Spielern, Trainern und Publikum sind natürlich die zusätzlichen Emotionen und die höhere Intensität, die bei so einer Partie oft hochkommen. Das ist so auch in Ordnung, denn der Fußball lebt nunmahl von den Emotionen, die er in allen Beteiligten auslöst.

Wenn diese Emotionen aber so überkochen, wie das zuletzt beim Derby zwischen Ruppersthal und Heldenberg der Fall war - Rempelei, Spuckerei und Kantinenverbot als Resultat - dann ist eindeutig eine Grenze überschritten.

Unabhängig von der Schuldfrage, die in solchen Szenarien ohnehin fast nie zweifelsfrei geklärt wird: Erwachsene Spieler und Zuschauer müssen einfach merken, wann die Eskalationsspirale sich zu drehen beginnt und sich im richtigen Moment beruhigen. Alles andere rückt diesen wunderbaren Sport nur in ein schiefes Licht, das er sich nicht verdient.