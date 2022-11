Seit letzter Woche ist auch die Hinrunde in der 1. Klasse Nordwest-Mitte beendet. In einem Fotofinish krönte sich Ruppersthal zum Herbstmeister einer der ausgeglichensten Ligen im NÖ-Unterhaus. Die Rückrunde verspricht jetzt schon spannend zu werden. Sowohl im Titelkampf, in dem noch fünf Mannschaften realistische Chancen haben, als auch im Abstiegskampf, in dem theoretisch noch die halbe Liga nicht aus dem Schneider ist. Als interessierter Beobachter würde man am liebsten jetzt schon wissen, wie diese Rennen am Ende der Saison ausgehen werden. Während die Teams jetzt in der Winterpause am Kader arbeiten, ist für den Fan ein langer Geduldsfaden gefragt. Erst am 12. März geht es nämlich weiter. Da warten mit Ruppersthal gegen Kirchberg und mit Gablitz gegen Atzenbrugg aber gleich zwei richtige Kracher. In diesem Sinne wird man sich im Winter öfter fragen : Ist es endlich März?