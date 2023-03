Jetzt ist es fix

Eigentlich war er nur mehr eine Formsache, der Titel der Tullner Tischtennis-Damen. Jetzt haben sie ihn aber frühzeitig fix in der Tasche und dürfen jubeln, obwohl noch Spiele ausstehen. Eine schöne Belohnung für eine lange Saison, in der die TTV-Damen stets auf Top-Niveau spielten und sich kein einziges Mal geschlagen geben mussten. Aber nicht nur die starke aktuelle Saison wurde mit diesem Titel belohnt, auch die vielen Jahre der Aufbauarbeit die der Verein und Cheftrainer Andreas Hammerschmid in die Damen und in den Nachwuchs investiert haben, werden mit dem Meistertitel im unteren Playoff der Bundesliga belohnt.

Eines ist aber auch klar: In der nächsten Saison wartet mit der allerhöchsten Spielklasse ein richtig hartes Pflaster, gespickt mit Elite-Spielerinnen auf Weltklasseniveau. Da wird man sich nicht stressen dürfen und die nächsten Schritte setzen müssen.