Viele Bezirksvereine beteiligten sich an der Aktion „Kinder brauchen Sport“. Mit einem „stillen Protest“ in Form von Auflegen von Triktos am Fußballplatz brachten sie ihren Wunsch nach einer raschen Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes zum Ausdruck.

Tatsächlich gehören Kinder und Jugendliche zu den großen Opfern der Corona-Krise. Psychologen berichten von einer zunehmenden Zahl schwermütiger Kinder, die in eine Depression zu fallen drohen. Losgelöst von ihrer Peergroup, sitzen Teenager zu viele Stunden vor ihrem Computer. Seit März 2020 verbrachten Oberstufenschüler mehr Stunden im Distance-Learning als in der Schule, wo auch nur Schichtbetrieb in halber Klassenstärke stattfindet: An 90 von 200 Schultagen gab es für sie Präsenzunterricht. Die Sehnsucht nach Sport mit Freunden ist groß.

Aber aufgepasst: Der Corona-Cluster bei Tullns Handballern ist ein mahnendes Beispiel. Nicht einmal engmaschige Corona-Tests können die Ansteckung einer ganzen Mannschaft verhindern. Und Kinder stecken ihre Köpfe mehr zusammen als Erwachsene. Wenn im Jugendsport erste Öffnungsschritte folgen, ist Vorsicht das Gebot der Stunde.