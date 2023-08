Lieber Jäger als Favorit

Wie die NÖN-Umfrage unter den sportlichen Leitern und Trainern der 1. Landesliga ergab, ist Kottingbrunn also der große Titelfavorit Der SV Langenrohr befindet sich in der Tipp-Tabelle am zweiten Platz, gilt als Geheimfavorit und aussichtsreichster Herausforderer der Kottingbrunner. Ein Umstand, der dem SVL durchaus recht sein dürfte.

In den letzten Wochen war man nämlich darum bemüht, sich nicht die Favoritenrolle zuschreiben zu lassen. Da wurde betont, dass man sich einen Meistertitel ohnehin nicht kaufen kann und dass sehr viel vom Glück und vom Start in die Saison abhängig sein wird. Das hat ganz klare Gründe. Als Jäger spielt es sich wesentlich einfacher als in der Favoritenrolle.

Alle Augen sind auf Kottingbrunn gerichtet und die Erwartungshaltung ist in der Rolle des Geheimtipps eine wesentlich geringere. Dennoch: Unterm Radar werden die Baumühlner-Jungs nicht fliegen können. Einmal im Titelkampf, ist der Druck unausweichlich.