Mannschaft ist gefordert

Es kommt zu keiner „marktüblichen Maßnahme“ vulgo „der Trainer ist gefeuert“. Roland Schattner sitzt in St. Andrä/Wördern fest im Sattel. Robert Fink, Obmann-Stellvertreter des SV steht hinter Schattner und betont, dass der Trainer mit der aktuellen Misere am wenigsten am Hut hätte. Jetzt sei die Mannschaft gefordert. Sind das nur Durchhalteparolen? Es ehrt den Verein, dass er auf Aktionismus verzichtet. Fakt ist aber: Das war der schlechteste Start in der Vereinsgeschichte. Die kommenden Spiele sind überaus schwierig.

Jetzt muss das Team zeigen, dass es „Fighterqualitäten“ hat. Erschwerend kommt hinzu, dass den Tabellenführer und den Neunten (!) nur drei Punkte trennen - und der Vorletzte schon vier „Körner“ vor St. Andrä liegt. Die 1. Klasse Nordwest ist derart ausgeglichen, dass St. Andrä ein ganz hartes Stück Arbeit ins Haus steht.