Einen Last-Minute-Transfer-Kracher der Sonderklasse landete die SG Großweikersdorf/Wiesendorf mit der Verpflichtung von Nemanja Marinkovic.

Der Toptorschütze der Saison 18/19 (in der 2. Landesliga-West) und Torschützenzweite der Halbsaison 19/20 stürmt in Hinkunft für die SG. Ein solcher Transfer kommt nur mit „Hilfe von außen“ zustande. In diesem Fall von Hauptsponsor Ecco-Rail in persona von Hans Pötsch, der Marinkovic eine Anstellung in Aussicht stellte und ihn gleichzeitig zum Individualtrainer im Nachwuchs „implantierte“. Das scheint das neue Konzept des Vereines zu sein: Punktuell Topspieler einzukaufen - als Führungsspieler für die eigenen jungen Talente. Daraus soll ein homogener Mix entstehen. Diese Aufgabe hat nun der Neo-Coach Gernot Holcmann. Marinkovic ist die erste schillernde Neuverpflichtung.

Für diese Liga scheint Marinkovic fast überqualifiziert zu sein. Und dem Crack wird ein „rauer Wind“ entgegen wehen. Darauf wird sich der Stürmer erst einstellen müssen.

Zweifelsohne ist Marinkovic eine echte Bereicherung für die SG und auch für die Gebietsliga. Wichtig wird sein, dass sich die Mannschaft an solchen Topspielern aufrichten kann, und damit auch die Qualität des Trainings in andere Höhen steigt. Herzlich willkommen, Nemanja!