Gernot Holcmann feierte ein erfolgreiches Debüt als Trainer des FC Tulln. Wullersdorf wurde mit einem 5:2 aus dem Josef Keiblinger Stadion in der Bezirkshauptstadt geschossen. Für die Berg- und Talfahrt, welche die Tullner in der bisherigen Saison ablieferten, war es aber auch nur passend, dass auf die Niederlage der Vorwoche in Prottes jetzt wieder eine Galavorstellung folgte.

Neue Besen kehren gut, doch die Alten wissen bekanntlich, wo der „Dreck“ liegt. Wie gut der „neue Besen“ Gernot Holcmann in Tulln tatsächlich kehrt, werden erst die nächsten Wochen zeigen. Wenn der neue Coach der Mannschaft die dringend benötigte Konstanz verpasst, darf man die Trainerrochade als gelungen bezeichnen.

Die nächsten Wochen eignen sich ausgezeichnet, um dies zu überprüfen, denn auf das Derby gegen Muckendorf/Zeiselmauer folgt schon das Duell gegen Hohenau. Zwei Duelle, die man durchaus als Prüfstein für den neuen Coach sehen darf.