„Wir wissen nicht, wo wir stehen.“ Oft wird diese Floskel vor dem Start in eine neue Saison bemüht, aber noch nie war sie so berechtigt wie diesmal. Die Pause war lang. Fast zehn Monate liegen beim Gros der Fußballvereine zwischen dem letzten Bewerbsspiel und dem bevorstehenden. „Nur“ 25 Wochen stand der Meisterschaftsbetrieb in der 1. Landesliga – ein noch immer sehr langer Zeitraum.

Bereits die Vorbereitung litt, was deren Intensität betrifft, unter der Corona-Krise, Langenrohr-Trainer Gustl Baumühlner etwa konnte nicht das gewohnte Programm fahren, sondern musste aus Angst vor Verletzungen einen Gang zurück schalten. Nur fünf Mal wurde der Ernstfall geprobt, den sechsten Test gegen Sieghartskirchen sagte der SVL wegen Corona-Fällen beim Gegner ab. Es wird dauern, bis die Automatismen greifen, bis das Tempo dort angekommen ist, wo es vor der Corona-Pause war.

Drei Bezirksklubs haben den Saisonauftakt bereits hinter sich – und einen klassischen Fehlstart hingelegt. Die Gebietsligisten Absdorf, die SG Großweikersdorf und Grafenwörth mussten sich jeweils mit zwei Toren geschlagen geben.

Nach so einer langen Pause weiß tatsächlich niemand, wo er steht.