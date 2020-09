Rust, Winterkönig der 2. Klasse Donau, ist mit zwei Siegen gestartet. Wie die beiden Erfolge tatsächlich einzuordnen sind, lässt sich erst am Freitag sagen, wenn die Viktoria Sitzenberg-Reidling empfängt. Dennoch kann festgehalten werden, dass Rust einen perfekten Auftakt hingelegt hat. Dabei ist der personelle Aderlass, den der Verein im Sommer zu beklagen hatte, nicht zu unterschätzen.

Der USC Grafenwörth bilanziert mit einem Sieg, einem Unentschieden und einer Niederlage ausgeglichen. Der Gebietsliga-Herbstmeister hat die Duelle mit dem Dritten und Vierten der vergangenen Hinrunde nun hinter sich, außerdem das Derby gegen die SG Großweikersdorf. Alles unangenehme Spiele!

Einen Fehlstart hat Atzenbruggg-H. hingelegt. Nach zwei Niederlagen in Folge steht der USV unter riesigem Druck. Dass nun das Derby gegen die ebenso noch punktelosen Ruppersthaler ansteht, macht es nicht einfacher. Jetzt hat Atzenbrugg schon so oft verloren wie in der kompletten letzten Hinrunde. Ob eine Mannschaft intakt ist, zeigt sich erst bei Niederlagen. Wenn es gelingt, wieder aufzustehen, dann ist der Kampf um den Titel noch nicht verloren.