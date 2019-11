Tulln pfeift personell aus dem allerletzten Loch. Zumindest fünf Mann der Start-Elf musste der FC beim Derby in Langenlebarn vorgeben, hinzu kamen drei weitere Ausfälle. Wenn die halbe Mannschaft fehlt, darunter die besten Offensivspieler (Hesek, Selimi), auch Abwehr und Mittelfeld entscheidend geschwächt sind, ist das nicht zu kompensieren. Trotzdem ging Tulln in Langenlebarn in Führung. Der Ausgleich fiel erst mit dem Pausenpfiff. „Wir können stolz auf uns sein, dass wir so gut mithalten“, so ein Tullner. Tatsächlich verkaufte sich der FCT in Anbetracht der Umstände erstaunlich gut.

Am Samstag verabschiedet sich Tulln in die Winterpause. Zu Gast ist das Schlusslicht, das den Rückstand auf die Hesek-Truppe auf einen Punkt verkleinern könnte. Ein Tullner Sieg wäre fast schon die halbe Miete im Abstiegskampf. Die Situation ist gefährlich, der Klassenerhalt längst nicht in trockenen Tüchern. In Panik zu verfallen, wäre aber verkehrt. Im Frühjahr wird die Mannschaft ein anderes Gesicht haben. Neuzugänge werden dafür gar nicht unbedingt notwendig sein. Denn jene Leistungsträger, die in Langenlebarn ausgefallen sind, sollten in der Rückrunde wieder zur Verfügung stehen und Tulln um eine Klasse stärker machen.