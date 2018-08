Phänomen Roman Kellner.

Katerstimmung in Langenlebarn – nicht nur wegen des großartigen Sautrogrennens am Vortag, das sich in Langenlebarn zum Fest des Jahres entwickelt hat. Der SDL rutschte auf den letzten Platz ab, ist neben Klosterneuburg die einzige Mannschaft der Liga, die noch nicht angeschrieben hat. Gegen Eckartsau setzte es die dritte Niederlage in Folge. Symptomatisch, dass ausgerechnet Goalgetter Günter Eder den Ball aus dem gegnerischen Tor köpfelte und kurz darauf alleine vor dem Goalie scheiterte. Passend zur Situation aber auch, dass Adnan Arnautovic beim ersten Gegentor patzte.

Die aktuelle Lage ist für die in den letzten Jahren so erfolgsverwöhnten Langenlebarner eine völlig neue. In der Stunde der Niederlage zeigt sich das wahre Gesicht einer Mannschaft. Der SV Langenlebarn hat genug Charakter, um wieder zurück zu kommen. Genug Qualität, um locker den Klassenerhalt zu schaffen. Das Wichtigste ist, Ruhe zu bewahren und nicht zuviel nachzudenken.

Wenn etwas nachdenklich stimmen sollte, dann die Tatsache, dass ein 45-jähriger Spieler, der kein einziges Mal mit der Kampfmannschaft trainiert hatte, ein bemerkenswertes Comeback feierte. Eigentlich ist es schade, dass Fußball-Legende Roman Kellner, der fitter ist als die meisten Jungen, seine Karriere beendet hat. Er könnte noch einigen Mannschaften im Bezirk weiter helfen.