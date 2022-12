Quo vadis, SV Würmla?

Wohin führt der Weg des SV Würmla? Die Situation ist der vorjährigen ziemlich ähnlich. Bei möglichen drei Absteigern ist sie schlicht und ergreifend bedrohlich. Doch nun hat Würmla am Transfermarkt agiert, sich einen „großen Fisch“ an Land gezogen. Mit Patrick Denk kommt eine Haitzendorfer Institution zum SV. Der Allrounder kann die Lücke eines echten Führungsspielers sicherlich ausfüllen. Die Youngster-Truppe ist per se keine Mannschaft, die im Abstiegssumpf herumdümpeln muss. Mit Denk dürfte man ein fehlendes Puzzlestück gefunden haben. Strohmayer und Mader sollen den Konkurrenzkampf befeuern. „Das war ein Manko bis dato, teilweise hat der Konkurrenzkampf gefehlt“, glaubt Sportchef Michael Rauscher den richtigen Anreiz gesetzt zu haben.

Würmla muss die alte Heimstärke wieder auspacken. Ein Leitwolf wie Denk könnte der „Gamechanger“ sein.