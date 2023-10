Mit dem Auswärtssieg in Waidhofen hat der SV Langenrohr einen ersten kleinen Schritt aus der Krise getätigt. Jetzt muss man aber rasch nachlegen, denn gegen Kottingbrunn steht viel auf dem Spiel. Nicht nur, weil es sich hier um eine klassische Schnittpartie zwischen zwei Tabellennachbarn handelt, sondern auch um ein bisschen Momentum aufzubauen. Wenn man gegen Kottingbrunn nämlich wieder in die alten Muster verfällt und sich unnötige Gegentore einfängt, dann stünde man wieder dort, wo man vor dem Erfolg gegen Waidhofen stand.

Wie gewonnen, so zerronnen! Das gilt's unbedingt zu vermeiden. Wenn die Baumühlner-Jungs sich in der Defensive von der sattelfesten Seite zeigen, dann könnte man nicht nur ins hintere Mittelfeld vorstoßen, sondern gleichzeitig viel Selbstvertrauen für die letzten Wochen der Herbstsaison tanken. Leicht wird das allerdings nicht, denn auch Kottingbrunn kann mit dem Herbst nicht zufrieden sein und wird alles in die Schlacht werfen.