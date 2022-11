Reifeprüfung bestanden

Tulln schlägt Graz. So passiert am Samstag in der WHA. Der UHC überraschte in der Steiermark mit einem Auswärtssieg. Nicht nur das Ergebnis (30:32), sondern vielmehr die Art und Weise, wie die zwei Punkte eingefahren wurden, imponierte. Als es in der Schlussviertelstunde knapp wurde, Graz auf ein Tor herankam, behielten die Tullnerinnen kühlen Kopf und warf die entscheidenden Treffer. Damit hat der Aufsteiger die Reifeprüfung in Österreichs 1. Liga bestanden.

Aber Vorsicht: Wiener Neustadt feierte auswärts bei Tulln-Bezwinger Dornbirn, wo der UHC in der Vorwoche noch als Verlierer vom Platz gegangen war, den ersten Saisonsieg. Damit hat eine Woche nach Dornbirn jetzt auch Wiener Neustadt erstmals angeschrieben, womit die letzten Vier nur durch zwei Punkte getrennt sind. Tulln muss also voll konzentriert und hellwach in die zweite Saisonhälfte gehen.