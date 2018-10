Die 1. Landesliga diskutiert über die Abschaffung der Reserve und Eingliederung der 1b-Teams in einer 2. Klasse. Die Hauptargumente: kürzere Anfahrtswege, größerer Anreiz für junge Spieler, die man so eher beim Verein halten kann, und höhere sportliche Attraktivität wegen Aufstiegsmöglichkeit.

Der SV Langenrohr ist für Beibehaltung der Reservemeisterschaft. Mit gutem Grund. Denn die Etablierung einer zweiten Kampfmannschaft, die Schaffung eines Vereins im Verein ist mit einem nicht zu unterschätzenden Mehraufwand verbunden – personell und finanziell. Ein zweiter Heimspieltermin mit zusätzlichen Kassa-, Buffet- und Ordnerdiensten wäre notwendig. Dies ist in Zeiten, in denen tüchtige Funktionäre Mangelware bzw. schon längst an die Grenzen ihre Belastbarkeit gestoßen sind, kaum zu stemmen. Im Endausbau hätte die 1b-Mannschaft als dritte Erwachsenenmannschaft sogar noch eine Reserve, um etwaige Aufstiegserfordernisse zu erfüllen.

Was erschwerend hinzu kommt: Amateurteams sind bei der Liga-Konkurrenz nicht willkommen. Ihre Teilnahme ist allein schon wegen des möglichen Einsatzes von Landesligaspielern wettbewerbsverzerrend.