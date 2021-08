Die Einführung des Video-Beweises in der Fußball-Bundesliga war überfällig. Und trotzdem kommt es noch immer zu Fehlentscheidungen.

In den Niederungen des Fußballs müssen die Schiedsrichter sogar auf Assistenten verzichten. Sie sind komplett auf sich alleine gestellt, haben es in dieser Hinsicht also schwerer als ihre Profi-Kollegen.

Schiedsrichter Amel Ejup, der das Spiel Tulbing gegen Stetteldorf leitete, musste viel Kritik einstecken. Vor der Pause entschied er auf Elfmeter für Tulbing, ließ sich von den protestierenden Stetteldorfern eines Besseren belehren und nahm den Penalty zurück. Später pfiff er Elfmeter, obwohl er den Vorteil abwarten hätte können und Tulbing auch tatsächlich das Tor schoss. Wie es der Teufel wollte, scheiterte Tulbing vom Elferpunkt …

Es erfordert Courage, eine Entscheidung zurück zu nehmen. Es zeugt von Größe und kritischer Selbstreflexion, Fehler zuzugeben und sich dafür zu entschuldigen. Beides hat Schiri Ejup im und nach dem Spiel bewiesen. Ein Schiri darf Fehler machen. Das ist menschlich. Es geht nur darum, die Lehren zu ziehen und zu versuchen, es im nächsten Spiel besser zu machen.