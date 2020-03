Das war ein klassischer Fehlstart. Langenrohr verlor das Sechs-Punkte-Spiel gegen Schrems und damit den Anschluss auf einen Top-Ten-Platz.

Nur zwei Siege gab es in 16 Spielen zu bejubeln – so wird es schwer werden, die Liga zu halten. Hinzu kommt die verdammt schwierige Auslosung. In den nächsten sechs Runden bekommt es der SVL mit fünf Gegnern aus den Top-Sechs zutun: am Freitag bei den SKN-Amateuren, dann bei SKN-Bezwinger Kilb, gegen den heimlichen Tabellenführer Kottingbrunn, den aktuellen Spitzenreiter Retz, Scheiblingkirchen und dann noch Krems. Viel wird da nicht zu holen sein.

Ende April beginnt die Meisterschaft praktisch von neuem. Bis dahin gilt es, in der Tabelle nicht zu weit zurück zu fallen, den einen oder anderen Bonus-Punkt zu ergattern und mit den direkten Konkurrenten auf Tuchfühlung zu bleiben. Und wenn es Schlusslicht Spratzern gelungen ist, in Krems (nach 2:0-Führung!) einen Punkt zu holen, warum sollte nicht auch Langenrohr überraschen können?

Es ist zu hoffen, dass dem SVL die Rolle des Underdogs mehr liegt, als selbst das Spiel machen zu müssen. Aber entschieden wird der Abstiegskampf ohnehin erst in den letzten Runden. Dann wird Langenrohr gegen die Direkten liefern müssen.