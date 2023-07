Sitzenberger Geduldsspiel

Seit Jahren hat der SC Sitzenberg-Reidling den Aufstieg aus der 2. Klasse im Visier und Jahr für Jahr wird bei den Transfers tief in die Trickkiste (und wohl auch ins Börserl) gegriffen, um die Chancen zu erhöhen. Letztes Jahr waren wohl eine gehörige Portion Pech in den wichtigen Spielen und zahlreiche Ausfälle daran schuld, dass es am Ende nicht klappte.

Doch die Wodiczka-Truppe lässt sich davon nicht abschrecken und bläst auch heuer zum Angriff auf den Meistertitel. Erneut wurden zahlreiche Kapazunder verpflichtet, die in der 2. Klasse zur Crème de la Crème zählen werden und nach der Papierform sind die Sitzenberger definitiv wieder unter den ganz großen Titelfavoriten. Die Geduld und den Einsatz mit dem man es trotz der Rückschläge immer wieder versucht, kann man nur bewundern. Gleichzeitig muss man aufpassen, dass man sich strukturell und finanziell mit den jährlichen Rochaden nicht übernimmt und ausbrennt.