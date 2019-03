So eng wie keine andere Liga.

Packende Gebietsliga Nord-Nordwest. Sieben Punkte trennen den Vierten vom 14. Elf Mannschaften so dicht zusammen – das gibt es in keiner anderen der 32 Klassen bzw. Ligen in ganz Niederösterreich!

Der Abstiegskampf ist ungemein spannend. Zwölf Vereine kann es erwischen. Aufgrund der Reduktion von 15 auf 14 Klubs werden am Ende drei (!) von ihnen den bitteren Gang in die 1. Klasse antreten müssen.

Tulln schaffte dank des Auswärtssieges in Hohenau den Sprung aus der Abstiegszone – erstmals (!) in dieser Saison überhaupt. Seit der ersten Runde, also 14 Spieltage lang, befand sich der FCT auf einem Abstiegsplatz. Seit Freitag nicht mehr.

Es warten noch 13 Endspiele. Auch für Langenlebarn. Gegen Bisamberg war der SDL chancenlos und schon nach wenigen Minuten aussichtslos mit 0:3 in Rückstand. Wenigstens bewies die Sormaz-Truppe nach der Pause Moral und „gewann“ die zweite Halbzeit mit 2:0.

Am Samstag wartet auf Langenlebarn ein ganz anderes Spiel. Es geht nicht gegen einen Titelanwärter, sondern die einzige Mannschaft, die in der Tabelle hinter dem SDL liegt. Gegen Neusiedl ist verlieren absolut verboten. Und ein Sieg wahrscheinlich ein Muss, wenn der Verein die Liga halten möchte.