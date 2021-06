„El Cholo“ Diego Simeone hat es mit Luis „Lucho“ Suarez vorexerziert: Der Heißsporn am Trainerstuhl von Atletico Madrid verpflichtete den vom FC Barcelona geschassten Topstürmer, richtete ihn wieder moralisch auf – und Suarez dankte es ihm mit über 20 Treffern und dem entscheidenden Tor in der spanischen Meisterschaft. Das IST soziale Kompetenz – von einem Mann, der sonst sehr polarisiert.

Was sich in den letzten Tagen beim SV Würmla abgespielt hat, ist das Gegenteil von sozialer Kompetenz.

Was war passiert? Trotz einer mündlichen Vereinbarung, das Traineramt bei Würmla für ein weiteres Jahr auszuüben, „verabschiedete“ sich Coach Oliver Oberhammer via „sozialer Medien“. Die Würmla-Verantwortlichen sind seither konsterniert, hatten sie sich doch von der Verpflichtung des Trainers so viel versprochen.

„Cholo“ Simeone, dem Trainer des spanischen Meisters, und Oberhammer, der nun bei einem österreichischen Drittligisten anheuerte, trennen rein sportlich schon Welten. Und auch was soziale Kompetenz anbelangt, könnten sich einige Trainer von „El Cholo“ wohl vieles abkupfern ...