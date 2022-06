Tennis-Hit beim TC Tulln

Dass Tennis im Bezirk Tulln - so wie in ganz Niederösterreich - ganz hoch im Kurs steht, war schon vor der Ansetzung der Davis-Cup Partie in Tulln kein Geheimnis. Zahlreiche Teams mischen in den diversen Landesligen mit und die vielen Vereine im Bezirk stellen Mannschaften von der Jugend bis zu den Senioren.

Die vielen Tennisliebhaber werden heuer voll auf ihre Kosten kommen und müssen dafür nicht einmal den Bezirk verlassen. Das Programm, das beim TC Tulln im September geboten wird, darf gut und gerne als hochkarätig bezeichnet werden. Als wären das Challenger Turnier und das Final Four der Bundesliga nicht genug, wird jetzt auch noch der Länderkampf gegen Pakistan beim TCT ausgetragen.

Wenn das lokale Tennis-Aushängeschild Luci Miedler es jetzt auch noch in die Aufstellung für den Davis-Cup schafft, wäre das nur mehr die Kirsche auf der Torte.