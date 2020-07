Einige Bezirksvereine möchten in der neuen Saison um den Meistertitel kämpfen. Ein Teil von ihnen wagt dies allerdings nicht in den Mund zu nehmen. Es geht darum, nicht schon im Vorfeld einen zu großen Druck aufzubauen. Oder überheblich zu wirken. Die Rolle des gefährlichen Außenseiters scheint attraktiver zu sein als jene des selbsterklärten Favoriten, den alle stürzen möchten.

Hinzu kommen warnende Beispiele aus der Vergangenheit. Es soll schon vorgekommen sein, dass bereits Monate vor Ende der Saison Meisterleibchen gedruckt waren und dann im Karton bleiben mussten, weil die vermeintliche Meister-Mannschaft ihren eigenen Ansprüchen nicht gerecht wurde.

Übertriebenes Selbstvertrauen ist tatsächlich kein guter Berater. Understatement aber auch nicht. Atzenbrugg-Trainer Peter Obritzberger würde an Glaubwürdigkeit verlieren, würde er nicht den Meistertitel in der 1. Klasse Nordwest-Mitte als klares, ehrgeiziges Saisonziel ausgeben.

Gegenüber der Öffentlichkeit, aber vor allem gegenüber seiner eigenen Mannschaft. Denn immerhin ist diese in derselben Besetzung Herbstmeister geworden. Was soll er sonst sagen? Dass er Zweiter werden möchte? Sich in der Liga konsolidieren? Für den USV Atzenbrugg kann es nur ein Ziel geben: Aufstieg!