Tulln hat Potenzial

Beim FC Tulln hat sich in der Transferzeit bisher sehr viel bewegt. Mit Stefan Horniatschek ist ein neuer Trainer an Bord, was es Andrej Hesek leichter machen wird, sich auf die Torjagd zu konzentrieren. Tomislav Kovacevic und Lukas Gattinger haben den FCT verlassen. Besonders Kovacevic, der im Mittelfeld gesetzt war könnte der Mannschaft fehlen. Mit Thierry Ahissan wurde bereits im Dezember ein hochkarätiger Neuzugang vermeldet und die Verpflichtung von Patrick Sturm darf man als die Kirsche auf der Torte bezeichnen. Ahissan und Sturm waren im Herbst gut unterwegs und sollten die Abgänge kompensieren können.

Im Titelkampf wird Tulln nicht mehr eingreifen, dafür ist der Rückstand zu groß. Mit diesem Kader wird aber auch der Abstiegskampf kein Thema sein. Tulln hat eine Mannschaft mit viel Potenzial und wird in der Gebietsliga jeden Gegner zumindest ärgern können.