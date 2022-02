Tulln nimmt Fahrt auf

Der FC Tulln zeigt sich im Vergleich zur Herbstsaison bereits jetzt stark verbessert. Besonders in der Offensive hat Coach Horniatschek für ordentlich frischen Wind gesorgt und Andrej Hesek, jetzt frei von den Sorgen des Traineramts, spielt seine ganze Routine und Klasse aus. Im Herbst erzielte der FCT in 12 Spielen nur 15 Treffer. In den letzten drei Tests waren es 14 Stück. Doch nicht nur in der Statistik, auch auf dem Feld ist der Einfluss des neuen Trainers deutlich zu spüren.

Um noch ins Titelrennen einsteigen zu können, wird es für Tulln vermutlich bereits zu spät sein, auch wenn man mit einem Sieg im Nachtrag gegen Gablitz auf sieben Zähler an Hohenau herankommen würde. Dafür wäre noch ein weiterer Quantensprung notwendig.

Man darf Tulln aber bereits jetzt zutrauen, dass man jeden Gegner in der Liga vor eine Herausforderung stellen kann. Auch das ist etwas wert.