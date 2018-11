Tullns Handball-Herren starteten mit einem knappen Heimsieg in die Regionalliga. Fünfhaus wurde mit 22:20 in die Schranken gewiesen.

In der Abwehr konnte der UHC voll überzeugen. Im Angriff nicht. Es ist schon eine gefühlte Ewigkeit her, dass Tulln in einer Partie nur 22 Tore erzielt hat. In allen 28 Bewerbsspielen der Saison 2017/18 und den bisherigen sieben der laufenden Meisterschaft wurde öfter gejubelt.

Hinzu kommt, dass Fünfhaus der vermeintlich leichtere Gegner in der Gruppe war, HIB Graz höher einzuschätzen ist (zumindest was die Einzelspieler betrifft). Und das Auswärtsspiel in Wien muss Tulln erst einmal gewinnen. Der Heimvorteil wiegt im Handball meist mehr als zwei Tore, mit denen der UHC vor eigenem Publikum die Oberhand behalten konnte.

Zuzutrauen ist Tulln der erhoffte Aufstieg in die Bundesliga aber allemal. Die Offensivabteilung wird sich allerdings steigern müssen. Und das wird sie auch. Noch einmal wird der ungarische Schützenkönig Patrik Nagy keinen so schlechten Tag erwischen wie am vergangenen Sonntag. Und Maximilian Nicolussi, der das Tullner Angriffsspiel bereits bei seinem Debüt belebte, wird noch mehr zur Geltung kommen, wenn er seine neuen Mitspieler besser kennengelernt hat.