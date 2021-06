Der UHC Tulln hat einen neuen Obmann. Günter Grossberger tritt die Nachfolge von Bernd Zeh an, der dem Verein fünfeinhalb Jahre erfolgreich vorgestanden war und die Herren in die Bundesliga geführt hatte. Günter Grossberger ist ein fähiger Mann. Ein strukturierter Arbeiter, der sein Geschäft von der Picke auf gelernt hat. Als sportlicher Leiter engagierte er sich auf Funktionärs-Ebene, als Trainer direkt am Spielfeld. Er ist mit dem Handballsport groß geworden und stammt aus einer kleinen Handball-Dynastie. Sein Vater war in den goldenen UHC-Tulln-Zeiten Kassier, seine Geschwister spiel(t)en selbst Handball und trainieren Jugendmannschaften. Und krisenfest ist Günter Grossberger auch. Als Covid-Beauftragter des Vereins führte er den UHC hervorragend durch die Krise.

Mit seiner Wahl bekennt sich der Verein zu einer nachhaltigen Jugendarbeitt. Und gleichermaßen zu seiner Herren- UND Damen-Mannschaft, um die sich Grossberger in der Vergangenheit ja besonders verdient gemacht hat. Überhaupt wurde das weibliche Geschlecht gestärkt, indem auch Damen in den Vorstand kooptiert wurden.