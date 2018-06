Vielleicht ist es so sogar besser.

Langenrohrs Fußball-Damen haben den Aufstieg in die 2. Bundesliga verpasst. Die Vienna war in der Relegation ein zu starker Gegner. Die Zeiten, in denen die Niederösterreicherinnen die Wienerinnen vom Platz geschossen haben, sind vorbei.

Spannender wäre es geworden, wenn Langenrohr personell aus dem Vollen schöpfen hätte können. Den Ausfall von sieben Spielerinnen, darunter Torschützenkönigin Nina Fink und Spielertrainerin Birgitt Schalkhammer-Hufnagl, kann keine Amateurmannschaft der Welt kompensieren.

Es ist aber gar kein großer Fehler, dass Langenrohr zumindest eine weitere Saison in der Landesliga spielt. Der Mannschaft steht ein Umbruch bevor. Drei Stammspielerinnen beenden ihre Karriere. Birgitt Schalkhammer-Hufnagl kann höchstens nur noch die Hälfte aller Partien bestreiten. Hinzu kommt die ungelöste Trainerfrage … Sieben Neuzugänge sind fix. Diese müssen erst integriert bzw. auf ein höheres Niveau gebracht werden. Das gelingt in der Landesliga bestimmt leichter als in der Bundesliga, in der ein viel rauerer Wind weht.

Trotz verpassten Aufstiegs in die Bundesliga: Die Damen des SV Langenrohr haben eine großartige Saison gespielt. Glückwunsch zum Meistertitel. Es war zugleich der einzige, den eine Mannschaft aus dem Tullner Bezirk feiern durfte.