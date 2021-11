Vorbereitung als Schlüssel

Hauchdünn konnte sich der SV Zwentendorf am Wochenende vor den Verfolgern aus Rust und Großrusbach zum Herbstmeister in der 2. Klasse Donau küren. Der Schlüssel zum Erfolg der Cepera-Truppe liegt in der langen und intensiven Vorbereitung, in der das Visier frühzeitig auf den Meistertitel eingestellt wurde. Die Marschroute war klar vorgegeben und die Spieler wussten, worauf sie sich einlassen. Das zeigt sich auch in der Statistik. Acht Siegen stehen vier Niederlagen gegenüber. Unentschieden? Fehlanzeige. Zwentendorf spielt auf alles oder nichts.

Coach Cepera lässt sich vom Herbstmeistertitel allerdings nicht beeindrucken. „Davon kannst du dir nichts kaufen.“ Im Kopf scheint er bereits im Frühjahr zu sein und neue Pläne zu schmieden. Zwentendorf wird erneut früh mit dem Training beginnen um gut vorbereitet zu sein. Gut so, denn nur so werden am Ende des Tages Meister gemacht.