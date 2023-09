War das der Startschuss?

Es hat ein wenig Geduld gebraucht, doch jetzt ist er endlich gelungen, der erste Saisonsieg der Tullner Handballerinnen in der Meisterliga. Nach einem spannenden Duell in der ersten Halbzeit spielte die Truppe von Coach Salfinger sich nach der Halbzeitpause offensichtlich den Frust über die ersten drei Runden dieser Spielzeit von der Seele und ließ den Gästen aus Feldkirch über die zweiten 30 Minuten hinweg nicht den Hauch einer Chance. Nur sechs zugelassene Treffer und 18 erzielte Tore, sprechen eine ganz deutliche Sprache. Diese Leistung war nicht nur Balsam auf die Seele des Vereins, der Spielerinnen und der Fans, sondern sie taugt auch zum verspäteten Startschuss für die restliche Saison. Die UHC-Damen haben mit diesem Auftritt nämlich nicht nur gezeigt, dass sie natürlich weiterhin ligatauglich sind, sondern, dass sie auch in der Lage sind, schwere Situationen wie eine kleine Niederlagenserie oder die Ausfälle von Kathi Schmied und Torfrau Valentina Hernach, erfolgreich zu überwinden.