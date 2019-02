Applaus für den EHC Tulln! Zum fünften Mal jubelt der Eishockey-Club über den Landesmeistertitel.

Das Finale in Stockerau war Werbung für den Eishockey-Sport. Zwei Mannschaften auf Augenhöhe, attraktives Eishockey, schön heraus gespielte Tore, dramatischer Spielverlauf und Spannung bis fast zur letzten Sekunde.

Dass beide Finalisten kurioserweise ihre Auswärtsspiele gewannen, zeugt von der Ausgeglichenheit.A usgeglichen war die Landesliga im Allgemeinen leider nicht. Tulln und Stockerau waren die mit Abstand besten Mannschaften, Mödling und Amstetten chancenlos. Der Grunddurchgang bot wenig Spannung, die Halbfinalspiele auch nicht. Zu eindeutig waren die Kräfteverhältnisse. Eigentlich hätte die Meisterschaft gleich mit dem Finale beginnen können.

Niederösterreichs Eishockey steckt in der Krise. Die 1. Landesliga rekrutiert sich aus nur vier Mannschaften, von denen zwei in einer eigenen Liga spielen. Krems hat den Kampfmannschafts-Betrieb eingestellt und nur noch Jugendteams. St. Pölten tritt in der 2. Landesliga an.

Dass Eishockey das Publikum begeistern kann, haben die Finalspiele gezeigt. Es wäre wünschenswert, wenn die nächste Meisterschaft nicht erst nach 22 Spielen spannend wird …