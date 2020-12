Viki Wolffhardt muss wider Erwarten um ihre Olympia-Teilnahme zittern. Sie hatte sich fair qualifiziert, und daran sollte auch eine Verschiebung der Spiele nichts ändern. Ja, es handelt sich um eine Ausnahmesituation. Und bis zu einem gewissen Grad kann man die Vorgehensweise des ÖOC nachvollziehen, dass bereits Qualifizierte noch einmal einen Leistungsnachweis erbringen müssen. Vielleicht geht aufgrund der Verschiebung – noch mehr als sonst – die Angst vor Olympiatouristen um.

Aber wo bleibt das Vertrauen in unsere Sportler? Wer sich qualifiziert, hat alles dafür gegeben und möchte erfolgreich abschneiden. Niemand will Olympiatourist sein. Auch Viki Wolffhardt will ihre Chance nutzen. Dass sie sich jetzt nicht, wie sonst üblich, nur auf ihre Olympiateilnahme fokussieren kann, ist ungerecht.

Nichtqualifizierten noch einmal eine Chance auf das Ticket zu geben, ist diesen gegenüber fair. Aber unfair gegenüber jener verdienten Sportlerin, die sich eigentlich schon qualifiziert hatte. Gerade in einer Ausnahmesituation wie dieser bräuchte Wolffhardt das nötige Vertrauen, um mental und körperlich für Olympia 2021 gewappnet zu sein.