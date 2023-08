Ganz treffend bezeichnete Tulln-Coach Jürgen Fangmeyer seine Mannschaft diese Woche mit einem Augenzwinkern als den „FC Jekyll und Hyde“. Das Team hat zwei Gesichter.

Auf der einen Seite gibt es den Dr. Jekyll. Gut eingestellt, mit viel Disziplin in der Abwehr und einem auf hochtouren laufenden Offensivmotor ist der FC Tulln für jedes Team dieser Liga eine Gefahr. Auf der anderen Seite steht Mr. Hyde: Patzer in der Defensive und viele Ballverluste zeichnen ihn aus. Auch der Ausgeglichenheit dieser Liga geschuldet, wird Mr. Hyde sicherlich keine Punkte auf das Tullner Konto bringen. Diese zwei Gesichter gab es beim FC Tulln übrigens auch im Vorjahr schon, nur nie traten sie so eklatant in Erscheinung, wie in den ersten beiden Wochen dieser Saison.

Wie oft man es schafft als Jekyll und nicht als Hyde aufzutreten wird entscheiden, wohin die Reise für den FCT geht. Besonders interessant wäre aber natürlich, was die Verwandlung von einem zum anderen auslöst.