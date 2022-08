Zweifache Zwickmühle

Ob in Sieghartskirchen oder in Langenrohr, ob in Rust oder in Tulbing - der Freitagabend steht vielerorts im Zeichen des Fußballs. Flutlichtspiele sind im Unterhaus längst salonfähig – und das könnte heuer zum Problem werden.

Die drohende Energiekrise bringt die Kicker in die Zwickmühle. Zum einen spüren auch die Klubs mittelfristig die „gesalzenen“ Strompreise, zum anderen wird der Ruf nach Energieeinsparungen lauter. Auch in den Kommunen – und da wird auch der Amateurfußball unter Druck geraten, auf Flutlichtpartien möglichst zu verzichten. Einerseits verständlich – andererseits aber auch Quell des nächsten Problems. Nämlich bei der Schiribesetzung.

Ohne Freitagspartien drängt sich noch mehr am Wochenende, erstmals müssten dann – im schlimmsten Fall – auch Kampfmannschaftspartien ohne Verbandsreferee gespielt werden. Das nächste Dilemma wirft seinen Schatten aufs Unterhaus.