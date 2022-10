„Alle Jahre wieder ...“? Auch in der Vorsaison stand Würmla nach elf Spielen mit dem Rücken zur Wand, mit zwei Siegen aus den letzten beiden Herbstrunden gelang damals ein Befreiungsschlag. Die Ausgangssituation ist heuer kaum anders. Dabei wollte man mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben.

Was sind die Gründe für diese veritable Krise? Zunächst einmal die eklatante Heimschwäche. In sechs Partien kein einziges mal zu gewinnen, das ist eines Abstiegskandidaten würdig. Jetzt steht aber eine „Sechs-Punkte-Partie“ gegen Eggenburg an, die muss (fast) gewonnen werden. Ein weiterer Faktor ist das Fehlen eines echten Führungsspielers, eines „aggressive Leaders“ a la Werner Würzler (Langenrohr) - und natürlich eines eiskalten Knipsers. Es ist ein Tanz auf der Rasierklinge. Jetzt heißt es: „Der Rasen muss brennen“, die Krempe des Hutes glost schon ...