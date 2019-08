In wenigen Tagen gehen die in Österreich um ein bis zwei Wochen zu langen Sommerferien zu Ende. Damit beginnt das Verkehrschaos vor den Schulen. Viele Eltern wollen ihre Lieblinge, sei es aus übertriebener Fürsorglichkeit oder nur aus Bequemlichkeit, am liebsten mit dem Auto direkt im Klassenzimmer abliefern. Wenn das SUV ein echtes ist, also über Allradantrieb verfügt, sollten schließlich auch Stufen irgendwie zu bewältigen sein …

Immer mehr Städte gebieten diesem Wahnsinn jetzt mit temporären Fahrverboten Einhalt. Tulln ist im Bereich vor dem Bundesschulzentrum mit dabei. Das sind drastische, aber offensichtlich notwendige Maßnahmen, wenn Appelle an die Vernunft nicht ausreichen. Man kann seinen Kindern durchaus Fußwege von ein paar hundert Metern zumuten. Je weniger

Autos auf den Straßen entlang dieser Schulwege unterwegs sind, desto geringer das Unfallrisiko und desto weniger Sorgen müssen sich auch die fürsorglichsten Eltern machen.