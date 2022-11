Überfordert vom Leben

Am Universitätsklinikum Tulln wird die Kinder- und Jugendpsychiatrie ausgebaut. Der Bedarf ist in den letzten Jahren massiv gestiegen, zuletzt auch als Folge der Corona-Pandemie. Letzteres muss man nicht mehr erklären.

Aber wen wundert es, dass viele Jugendliche auch ohne Virus vom Leben überfordert sind? Ökonomisch geht es den meisten jungen Menschen gut, manchen vielleicht sogar zu gut, wenn etwa aus reiner Langeweile gestohlen wird. Aber ständige Erreichbarkeit am Handy und soziale Medien, auf denen man laufend präsent sein muss, um nicht als out zu gelten, bauen einen noch nie da gewesenen Druck auf. Hinzu kommt ein Überangebot an digitalen und realen Produkten, die 24/7, wie es heute so schön heißt, verfügbar sind.

Primarius Hochgatterer und seinen Kolleginnen und Kollegen wird auf der erweiterten Station nicht so schnell langweilig werden.