Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Beim „For Forest“-Projekt im Wörthersee Stadion ist das Gegenteil der Fall. Das große Ganze dominiert: Bilder von Birken, Pappeln, Föhren und Co. mitten am Spielfeld gehen um die Welt, sogar Leonardo DiCaprio singt öffentlich ein Loblied auf die Initiative. Das Ungewohnte – ein Wald am Fußballplatz – soll zum Nachdenken anregen und ein neues Bewusstsein für den Wald definieren.

So weit, so gut. Aber der Teufel steckt im Detail: Die 299 Bäume haben in ihrem jungen Leben schon eine weite Reise hinter sich gebracht – teils stammen sie aus Deutschland, teils aus Italien. Nach dem Zwischenstopp am Wörthersee kommt der Wald nach Michelhausen. Ebenfalls in Etappen, denn erster Halt ist in Tulln. Die gefahrenen Kilometer läppern sich, da hilft auch der Verzicht auf Leerfahrten wenig. Das Bild vom Wald im Stadion hat Wirkung, der Wald im Lkw nicht. Bewusstsein für die Natur schaut anders aus.