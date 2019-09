Vorurteile gegen „die Jugend von heute“ hat es immer gegeben und wird es geben, solange es junge und alte Menschen gibt, also hoffentlich noch sehr lange. Sie variieren nur inhaltlich, aktuell etwa: „Die interessieren sich nur für Social Media, Youtube, Likes und Sneakers.“

Dem ist nicht so, was man unter anderem an der weltweiten „Fridays for Future“-Bewegung mit ihrer Galionsfigur Greta Thunberg sehen kann. Spät aber doch gab es jetzt auch in Tulln die erste Kundgebung: Noch eher bescheiden, aber schauen wir einmal was künftige Freitage bringen werden.

Entscheidend ist, dass sich junge Menschen engagieren, und zwar nicht für mehr mobiles Datenguthaben, sondern für die Zukunft unseres Planeten. Ist es vertretbar, dass sie dafür ein paar Stunden Schule oder Studium bestreiken? Solange es noch so viele Menschen gibt, die den Klimawandel leugnen oder ignorieren: Ja, sicher!

Wie heißt es so schön: „Nicht für die Schule, sondern fürs

Leben lernen wir.“