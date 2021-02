„Die Leute fühlen sich bei den Veranstaltungen sicher, es werden alle Vorkehrungen getroffen.“ Manfred Bichler, Kleinkunstbühne Zwentendorf „Es betrifft ja nicht nur die Künstler, auch Bühnentechniker und das gesamte Personal, denen ist alles weggebrochen.“ Derselbe „Wir können unsere Ressourcen nicht aus dem Ärmel schütteln, aber wir haben das Glück, nicht so große Fixausgaben zu haben, wir gehen Schritt für Schritt.“ Josef Dorninger, Kunstwerkstatt Die nächsten Ausstellungen werden – hoffentlich – in der warmen Jahreszeit stattfinden. Ich freue mich schon auf weitere Eröffnungen im Garten! Hannelore Pichler, Galerie Alte Ordination, Absdorf „Wir haben jetzt schon so viele Monate durchgehalten, wir sollten die Erfolge bei der Bekämpfung der Pandemie jetzt nicht gefährden. Und genau das tun, was uns die Wissenschaft empfiehlt.“ Gottfried Zawichowski, Musikfabrik „Ich könnte mir vorstellen, dass Veranstaltungen eventuell mit Freitesten möglich sind.“ Erich Schindlecker, Donaubühnenmanager „Es ist für uns unerklärlich, wieso wir keine Infos bekommen, wir mussten jetzt sogar für März alles absagen.“ Manfred Bichler, Kleinkunstbühne Zwentendorf „Im Donauhof hätten rund 250 Personen jetzt Platz, im Freien dann auf jeden Fall an die 400. Wir werden auf die Fachleute hören und die Maßnahmen erfüllen.“ Derselbe