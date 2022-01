Was ich noch sagen wollte

Wir tun es meist viel zu selten. Oft denken wir daran, es zu tun, aber dann ergibt sich die Gelegenheit nicht oder es kommt etwas dazwischen. Manchmal denken wir überhaupt erst daran, wenn es schon zu spät ist. Es geht natürlich ums Dankesagen.

Tulln Dynamisches Duo fehlt der NÖN-Familie

Mit Jahresende 2021 gingen Doris Firmkranz und Helga Urbanitsch als freie Mitarbeiterinnen der Tullner NÖN in Pension, nein explizit in den wohlverdienten Ruhestand. „Wohlverdient“ ist hier weder eine Floskel noch einfach dahingesagt. Was die beiden, stets motiviert und zuverlässig, geleistet haben, das lässt sich nicht in Worte fassen.

Daher einfach nur: „Dankeschön, Mädels!“ Ja, ihr habt das auch in eurer aktiven Zeit das eine oder andere Mal von mir gehört. Natürlich seid ihr beide viel zu bescheiden, dass hier öffentlich lesen zu wollen, aber da müsst ihr jetzt durch: Nur das Beste wünscht euch eure NÖN-Familie.