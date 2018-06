Beim Aktionstag „Welt mit Zukunft“ in Tulln wurden sehr viele kluge Dinge gesagt (mehr dazu auf Seite 5). Etwa ein Satz, den man nicht oft genug unterstreichen kann, weil er für so viele Bereiche gilt: Es gibt keine einfachen Lösungen für die derzeitigen Probleme.

Zwar melden sich immer wieder vermeintlich „starke Männer“ (Frauen eher selten, da sind sie uns einfach voraus), die Patentlösungen präsentieren. Diese führen aber in 99,9 Prozent aller Fälle in Sackgassen, wenn nicht gar zu Katastrophen. Gerechtigkeitsfragen, Flüchtlingsströme, Energie und Mobilität der Zukunft, nennen Sie, was Sie wollen — DIE einfache Antwort gibt es nicht.

Das gilt selbst im Kleinsten, nehmen wir z.B. die Sanierung der Konradgasse in Tulln. Alle alten Bäume weg, Kanal, Wasser, Straße und Bepflanzung neu, so einfach ginge das. Glücklicherweise geht die Stadt den komplizierteren Weg. Ein Experte prüft jeden einzelnen alten, wertvollen Baum. Wahrscheinlich wird es ein Kompromissvariante aus Alt- und Neupflanzen geben — durchdacht,

geprüft und nachhaltig.