Ihr Engagement kennt keine Grenzen: Zwei Tullner Feuerwehrmänner leisteten Großes und halfen in der Flammen-Hölle Nordmazedoniens beim Kampf gegen die Katastrophe. „Weil ich ohnehin gerade im Urlaub war, habe ich zugesagt“, kommentiert Werner Rosenstingl seinen herausragenden Einsatz trocken – als ob Helfen das Selbstverständlichste auf der Welt wäre.

Das ist es aber freilich nicht für jeden. Im Gegenteil: Freie Tage verbringt man am Strand, in den Bergen, oder einfach daheim auf der Couch. Sein Leben für andere zu riskieren, dafür Fahrtzeiten von über 24 Stunden in Kauf zu nehmen und im Zeltlager zu übernachten – klassischer Urlaub sieht anders aus. Lob, wem Lob gebührt: Werner Rosenstingl und Christoph Keiblinger stehen da gerade ganz oben auf der Liste.

Die Bevölkerung vor Ort dankt den Einsatz. Und Tulln? Hier kann man stolz sein auf all jene Engagierten, für die Helfen dann eben doch das Selbstverständlichste auf der Welt ist.