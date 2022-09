Zu strenges Urteil

Langenlebarn jubelt über den ersten Sieg in der 2. Landesliga. Und ärgert sich darüber, dass man den Punkt vom 0:0 gegen Brunn nicht behalten darf. Der NÖFV sprach eine 0:3-Strafverifizierung aus. Hinzu kommt eine automatische Rückreihung bei Punktegleichheit. Grund war ein falscher Name am Spielbericht.

Die ausgesprochene Strafe ist unverhältnismäßig. Unverhältnismäßig deshalb, weil sich Langenlebarn mit dem falschen „Maus-Klick“ keinen sportlichen Vorteil verschafft hat und das 0:0 gegen Brunn ein am Spielfeld erkämpftes, gerechtes Ergebnis war. Es ist ein Fehler im System, wenn ein fehlerhaftes Blankett im Nachhinein nicht mehr korrigiert werden kann. Und ein Fehler in den Bestimmungen, wenn diese keinen anderen Ausweg lassen, als Funktionäre, die ehrenamtlich für den Fußball arbeiten, so streng bestrafen. Da gehört im Sinne der Fairness dringend nachgebessert!