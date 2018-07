Kollegin Doris Firmkranz erlebte das Finale der Fußball Weltmeisterschaft gemeinsam mit den Tullner Kroaten. Erleben ist in diesem Fall tatsächlich das bestmögliche Verb. Schöner kann einem ein derartiges Sportgroßereignis, bei dem vor zwischen und nach den Halbzeiten in Spots sehr viel von Fairness die Rede ist, nicht vermittelt werden.

Was man/wir (Österreicher) von dieser kroatischen Gruppe lernen kann? Egal wie gut die WM-Mannschaft spielte, sie wurde zwar immer gebührend gefeiert, aber trotzdem nicht schon vorab zum Weltmeister erklärt.

Als es dann im Finale „nur“ für den zweiten Platz reichte, wurde nicht gejammert und nach Ausreden gesucht, sondern der Vizeweltmeistertitel bejubelt, als wäre es der Sieg gewesen.

So geht Verlieren! Wobei man nicht oft genug unterstreichen kann, welch überragende sportliche Leistung diesem kleinen Land, das gerade einmal halb so viele Einwohner zählt wie unseres, in diesem Turnier gelungen ist: Chapeau, Hrvatska!