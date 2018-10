Am Montag, 5. November, jährt sich die Volksabstimmung über das Atomkraftwerk Zwentendorf zum 40. Mal. Es war so knapp: Ein Überhang von etwas mehr als 30.000 Stimmen sorgte für das vielleicht lebensrettende „Nein!“. Keine acht Jahre später kam es zum Super-Gau von Tschernobyl, 2011 zur Nuklearkatastrophe von Fukushima. Hundertausende Menschen starben, viele leiden noch heute unter den Spätfolgen. Nicht vergessen sollte man zahlreiche weitere kleinere Zwischenfälle in Kernkraftwerken und Wiederaufbereitungsanlagen.

Zumindest nach großen Vorfällen wird international intensiv und laut über einen Ausstieg aus der Atomkraft nachgedacht. Mit jedem Tag, der vergeht, werden diese Stimmen weniger und leiser. Aber selbst in Zeiten des Aufblühens der E-Mobilität muss es möglich sein, auf diese lebens- und umweltbedrohende Stromart zu verzichten. Zwentendorf sollte international als Vorbild herangezogen werden: Ein leeres Atomkraftwerk als Symbol für eine gescheiterte Energieform, Zentrum für Veranstaltungen und dank Photovoltaik sogar als Stromlieferant.