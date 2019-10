Erstmals initiierte die Kultur.Region.Niederösterreich den „Komm:Komm“, einen Wettbewerb, um die kommunikationsstärksten Gemeinden des Landes zu finden. Insgesamt gab es 270 Einreichungen aus 143 Gemeinden. Trotz dieser vielfältigen Konkurrenz konnten im Bezirk gleich drei Kommunen mit starken Leistungen bei der Premiere punkten.

Zwentendorf holte den fünften Platz in der Kategorie „Social Media“, Grafenwörth Platz 10 in der Kategorie „Gemeindezeitung“.

Als großer Gewinner erwies sich aber die Bezirkshauptstadt selbst. Tulln siegte in der Kategorie Social Media und erreichte weiters mit seiner Homepage Platz 2, mit dem Newsletter Platz 3 und mit der „Tulln Info“ auch noch Platz 4 in der Kategorie „Gemeindezeitung“.

„Es ist uns ein großes Anliegen, unsere Bürger laufend über unsere Projekte zu informieren – denn sie haben ein Recht darauf, bestens darüber informiert zu werden, was in ihrer Gemeinde passiert. Dafür strengen wir uns sehr an – mit Erfolg, wie uns die mehrfachen Auszeichnungen beweisen. Ich gratuliere dem gesamten Team“, freut sich Bürgermeister Peter Eisenschenk über diese Ergebnisse.

„Ganz nach dem Motto ‚Winning is a Teamsport‘ freuen wir uns in der Abteilung sehr über vier Preise in fünf Kategorien für unsere Kommunikationsarbeit für Tulln und teilen sie mit allen, die an den vielfältigen Projekten der Stadtgemeinde mitarbeiten“, ergänzt die Abteilungsleiterin für Tourismus, Wirtschaft, Kultur und Öffentlichkeitsarbeit, Karin Rinderhofer.