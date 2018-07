Bereits im Sommer 2017 entstand in einer Wohnhausanlage in der Frauenhofnerstraße 58 ein umfangreicher Wasserschaden. Von 40 Wohnungen waren sechs unbewohnbar. Sie wurden saniert, ihre Bewohner mussten für mehrere Monate in Ersatzunterkünfte umgesiedelt werden.

Nun wiederholt sich das Szenario: Dieselben Wohnungen weisen Nässe und Schimmelbildung in Wohn- und Schlafräumen auf. Wieder sind die Mieter gezwungen, ihr gewohntes Wohnumfeld zu verlassen.

Besondere Brisanz erhält das Problem, da es sich großteils um „betreubare“ Seniorenwohnungen handelt. Viele sind hier auf Gehhilfen oder Rollstuhl angewiesen.

„Es ist ein Wahnsinn. Seit April hausen wir in schimmeligen Wohnungen. Niemand weiß, was als Nächstes passiert. Ich habe die Nase voll, ich kann nimmer“, spricht Christa Pernes den Mitbetroffenen aus der Seele. „Alle Jahre wieder“, fragt sich Nachbar Herbert Buchner. Nichtsdestotrotz sei bei einigen bis jetzt der volle Mietpreis (502 Euro für 39 m²) abgebucht worden.

Laut Mario Müllauer vom Wohnbauträger Gedesag wird derzeit intensiv an der Ursachenfindung gearbeitet. Zusammen mit Sachverständigen werden „bauliche Lösungen gesucht, um derartige Großschäden, welche in letzter Konsequenz aber leider nicht gänzlich vermeidbar sind, zukünftig hintanzuhalten.“ Die sechs Wohnungen werden zur Gänze saniert, die Arbeitsdauer ist noch nicht abschätzbar.

Die zuständige Stadträtin Elfriede Pfeiffer fühlt mit den betroffenen Bewohnern und kann die Ängste der verunsicherten Mieter nachvollziehen: „Sowas habe ich noch nie erlebt. Wir stehen alle vor einem Rätsel. Bis jetzt weiß keiner, woher das Wasser kommt.“