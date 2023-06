Ernst Molden erstmals live am Dorfplatz in Wördern

Molden ist vielseitiger Dichter und Liedermacher. Er begann seine musikalische Karriere Ende der 1990er/Anfang der 2000er zunächst mit hochdeutschen Liedtexten. Der Durchbruch gelang ihm, als er auf den Rat von Willi Resetarits hin, seine Texte im Wiener Dialekt schrieb. Seit fast zwei Jahrzehnten steht Molden nun schon für moderne Wiener Lieder, gerne auch der rockigeren Art. Stets gelungen sind auch seine Kooperationen (u.a. mit Nino aus Wien oder Ursula Strauss).

Die NÖN verlost gemeinsam mit dem Verein Dorfplatz 1x2 Tickets für das Event. Wer bis Montag, 12. Juni, um 10 Uhr eine E-Mail mit dem Betreff „Molden“ an redaktion.tulln@noen.at schreibt, hat vielleicht schon gewonnen.

Karten kosten 20 Euro im Vorverkauf und 25 Euro an der Abendkassa. Sie können vor Ort oder per E-Mail an veranstaltung@dorfplatz-staw.net erworben werden. Kulinarisches aus der Hofküche gibt es bereits ab 18 Uhr.